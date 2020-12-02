Под Рязанью LADA столкнулась с двумя фурами

Такому не позавидуешь! Фото: пресс-служба регионального УГИБДД.

2 декабря примерно в 6:20 на 189-м километре автодороги М5 «Урал» 56-летний рязанец на LADA Largus, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и врезался на остановившуюся в связи с поломкой фуру Iveco. Уже после удара легковой автомобиль столкнулся с еще одним большегрузом – Scania – двигавшимся в попутном направлении.

В результате аварии водитель и 66-летняя пассажирка LADA Largus получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. Пассажирка затем была госпитализирована.

А вечером во вторник, 1 декабря, на Московском шоссе в Рязани напротив дома № 22б 50-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял ровесник пешехода.

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