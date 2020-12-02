Более тысячи рязанских детей болеют коронавирусом

Более 1000 детей заразились коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 2 декабря согласно официальным данным в Рязани и области зарегистрировано 14299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - 1011 детей - подробности тут.

Коронавирус диагностирован у 4239 жителей Рязани и области в возрасте от 18 до 45 лет, 2504 человека с COVID-19 - от 65 до 80 лет, 517 - старше 80 лет.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет - 6028 рязанцев.

Напомним, что 2 декабря вновь повторен антирекорд по приросту заболевших - 121 человек. Эта же цифра официально была озвучена 27 ноября.

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