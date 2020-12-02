В Рязани на пешеходном переходе автомобиль сбил 50-летнюю женщину

Фото с места ДТП.

Вечером во вторник, 1 декабря, на Московском шоссе в Рязани напротив дома № 22б произошло ДТП с участие пешехода. По предварительным данным, 50-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял 50-летний житель Рыбновского района.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

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Проводится экспертиза, устанавливается причина смерти (подробности).