За жестокое убийство 18-летней девушки касимовец получил всего 6,5 лет

В Касимове за жестокое убийство 18-летней девушки осудили 32-летнего мужчину. Дали ему всего 6,5 лет. А само преступление произошло ровно 15 лет назад.
Как установили «важняки» СУ СК России по Рязанской области, а потом и суд, вечером 23 декабря 2005 года 17-летний парень в компании знакомых распивал алкоголь, а потом пошел провожать понравившеюся ему девушку. Когда подошли к ее дому молодой человек стал настойчиво предлагать ей продолжить вечер наедине.
После отказа он достал из кармана нож и нанес ей не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем еще не менее десяти ударов деревянной лопатой. От полученных ран девушка скончалась на месте, а ухажер скрылся.
Только спустя 15 лет следователи раскрыли дело с помощью «современных достижений криминалистики».
На следствии и в суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
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