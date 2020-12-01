Официально: в рязанских клиниках лежит 523 пациента с коронавирусом

Сколько же пациентов лежит в рязанских клиниках - этот вопрос звучит все чаще. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По официальной информации, в рязанских лечебных учреждениях находятся 523 пациента с COVID-19, в том числе 4 детей.

Состояние 76 рязанцев врачи оценивают как удовлетворительное, 393 пациента – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 54 жителя рязанского региона. При этом 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Однако, сегодня был обнародован один любопытный факт. Сетевые издания «Meduza» и «Медиазона» опубликовали совместное расследование, в котором приходят к выводу о занижении статистики смертей от COVID-19 в регионах России. Говоря о Рязанской области, наши коллеги предполагают, что и у нас со статистикой происходят некоторые манипуляции.