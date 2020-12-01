Андрей Красов ответил на вопросы жителей региона

Андрей Красов на приеме. Фото: сайт "Единой России".

Оказание содействия в открытии «Парты Героя», выплаты родственникам погибшего военнослужащего, поддержка медицинских работников, работающих в «красной зоне», – с этим и другими вопросами обратились рязанцы к Герою России, первому заместителю председателя комитета Государственной Думы по обороне, члену фракции «Единой России» Андрею Красову. Прием состоялся 1 декабря в рамках региональной недели парламентария и декады приемов граждан, приуроченной к 19-летию со дня основания партии.

В рамках приема директор Рязанского геронтологического центра имени Петра Мальшина Артем Крупнов рассказал депутату о работе сотрудников стационарных учреждений социальной сферы. По его словам, они продолжают работать в режиме 14-дневных смен. Все финансовые и организационные вопросы решены, но люди устали морально, им нужно элементарное участие.

С депутатом Рязанской областной Думы Владимиром Материкиным Андрей Красов обсудил условия труда медиков в Шацком, Сараевском, Сапожковском районах в период пандемии. Коллеги договорились о передаче средств индивидуальной защиты Шацкому межрайонному медицинскому центру.

Координатор молодежных проектов регионального штаба ОНФ Глеб Шабонин обратился к Андрею Красову оказать содействие в открытии «Парты Героя» в Песоченской средней школе Путятинского района.

- Мой прапрадедушка Алексей Ильич Черняев – Герой Советского Союза. Он родился в селе Песочня. Награду заслужил за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство, – рассказал заявитель. К настоящему времени у него собраны необходимые материалы о прославленном предке.

Образовательная инициатива «Парта Героя» реализуется в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». На ученических столах размещаются фотографии героев, информация об их биографиях и заслугах, а также QR-код для мобильных устройств, отсканировав который ученики попадают на официальный тематический портал.

- Конечно, содействие будет оказано, – заверил Андрей Красов. – Вызывает уважение, когда молодые люди — наследники и потомки героев Отечества задумываются и прилагают усилия к увековечиванию памяти предков.

Рязанка пожаловалась парламентарию на отказ в выплатах родственникам погибшего военнослужащего.

- Главное, чтобы семья и родственники погибшего военнослужащего получали все законные выплаты, предусмотренные государством», – заявил Андрей Красов и пообещал направить соответствующий запрос в военную прокуратуру.

Директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев и журналист Евгений Баранцев попросили депутата организовать поздравление Героя Советского Союза, уроженца Рязанской области Павла Андреевича Галкина.

- После окончания Великой Отечественной войны рязанец преподавал в военном училище в Краснодарском крае и в настоящее время проживает в городе Ейске, – рассказал Николай Мальцев. 15 декабря ветерану исполнится 98 лет.

- Обязательно поздравлю ветерана лично, своих героев мы должны помнить вечно!, – заверил Андрей Красов.

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