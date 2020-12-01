Рязанские медики для спасения жизней получили в распоряжение новый вертолет

Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области.

Во вторник, 1 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области сообщило, что ведомство получило для работы в регионе новый вертолет. На смену вертолету «Ансат», совершившему с июля этого года более пятидесяти вылетов, пришел более основательный и внушительный Ми-8.

У новой воздушной машины просторная пассажирская кабина, она способна одновременно вместить до шести пострадавших или больных. Вертолет может летать в любую погоду, его крейсерская скорость составляет 225 километров в час.

Ми-8 имеет на борту оборудование аналогичное тому, что размещалось в вертолете «Ансат»: аппарат ИВЛ, кислородная и электроснабжающая системы.

- Работа на вертолете «Ансат» показала нам, что существует большая потребность в санитарной авиации. Теперь продолжим спасать пациентов с новыми возможностями, - отметил главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. – Сегодня у нас уже состоялся первый вылет. В Рязань из Ряжска был доставлен мужчина с желудочно-кишечным кровотечением.

Если вертолет «Ансат» базировался у перинатального центра, то новая воздушная машина из-за внушительных размеров в ожидании вызовов будет стоять на аэродроме Протасово.