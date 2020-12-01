Рязанка разыскивается за долг в миллион по алиментам

Судебные приставы разыскивают Светлану Водорезову. Фото: сайт УФССП.

Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Водорезову Светлану Витальевну. Ее долг по алиментным платежам составляет почти миллион рублей.

В отношении нерадивой мамаши возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов в пользу ее несовершеннолетней дочери 2007 г.р. и сына 2005 г.р. По последнему известному месту жительства, а именно в поселке Тума Клепиковского района, она не найдена. Поэтому Водорезову объявили в розыск.

Если Вы обладаете информацией об ее местонахождении, сообщите в дежурную часть УФССП по телефону: +7 (4912) 29-45-00.