В день рождения партии лидер рязанских единороссов Николай Любимов провел прием граждан

Фото: ryazan.er.ru

«Для меня очень значимо, что люди доверяют партии, обращаются со своими просьбами, нуждами. Я и мои коллеги постараемся конструктивно решить все задачи, найти эффективные механизмы и помочь. Поддержка людей, выполнение пожеланий, наказов граждан, наших избирателей – один из самых важных приоритетов», – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе личного приема граждан.

Мероприятие в формате видеоконференцсвязи состоялось 1 декабря в рамках декады приемов, приуроченных к 19-летию со дня образования партии.

Руководитель инициативной группы по увековечению памяти преподобного Германа Аляскинского Сергей Конюхов обратился с просьбой провести необходимые работы по установке в Кадоме памятника первому православному святому Русской Америки до августа следующего года. В 2021 году будет отмечаться 270-летие со дня рождения Германа Аляскинского.

По словам главы администрации Кадомского района, члена местного политсовета партии Александра Кочеткова, уже разработана проектно-сметная документация по установке мемориала и благоустройству прилегающей территории. Проект стал победителем рейтингового голосования и будет реализован в рамках программы формирования комфортной городской среды.

«Мы будем держать на контроле ход строительства, чтобы необходимые работы завершились до августа следующего года, – заверил Николай Любимов. – Памятник первому православному святому Русской Америки Герману Аляскинскому будет служить сохранению наших духовных традиций и, несомненно, вместе с благоустроенным сквером, станет украшением Кадома, где местные жители с удовольствием будут проводить время».

Многодетная мать Варвара Милюкова поинтересовалась, когда в селе Поляны Рязанского района построят ясли. В населенном пункте проживают около 7000 человек и более 2000 из них – молодого возраста, много детей.

Глава региона согласился, что два детских сада, которые есть в Полянах, действительно не обеспечивают потребность в местах полностью.

«Буквально две недели назад заключен муниципальный контракт на выполнение полного комплекса работ по возведению здания. В настоящее время подготовительные работы уже ведутся. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2021 года», – сообщил лидер рязанских единороссов.

Николай Любимов поручил главам администраций муниципальных образований, руководителям министерств, коллегам по партии держать исполнение всех решений на личном контроле.

«Если мы обещаем людям, должны это делать в срок и с высоким качеством», – заключил он.

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