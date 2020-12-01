В первую неделю декабря изменится расписание рязанских электричек

Наступила зима. А значит, возможность для ремонта путей на железной дороге сильно ограничена. Поэтому изменений в расписании поездов становится все меньше, и они сильно ограничиваются по срокам. Если раньше можно было планировать ремонт на декады вперед, то теперь – максимум на неделю. И только там, где в этом есть острая необходимость. Сейчас это московское направление.

2, 3, 4, 7 декабря

Электропоезд (далее – Э/П) № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать только до ст. Луховицы

Э/П № 6003 Рязань-1 – Дивово – отменен

Для Э/П 7041 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 7.46 проследует станцию Рыбное без остановки.

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.33

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.56, будет следовать от ст. Луховицы и прибывать в Рязань в 11.10

Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.04 – отменен

Э/П № 6040 Москва – Рязань-1 «экспресс», прибытием в 10.06, будет прибывать в 11.18

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