Появился список самых зараженных ВИЧ-инфекцией районов Рязанской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самыми пораженными ВИЧ-инфекцией районами Рязанской области являются Пронский, Скопинский, Михайловский и Милославский. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. Кроме того, в этом печальном списке находится и город Рязань.

Как сообщили чиновники, за 11 месяцев текущего года диагноз ВИЧ подтвердился у 218 человек. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

— Большинство носителей ВИЧ, выявленных в 2020 году, заразились при гетеросексуальных контактах (68%), доля инфицированных при употреблении наркотиков составила 27%, — отметила главный врач Рязанского областного кожно-венерологического диспансера Елена Большакова.

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