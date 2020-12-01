Экологическая беда: в субботу из кранов рязанцев может потечь грязная вода.

Рязанцам в скором времени придется запастись на некоторое время питьевой водой. Кроме тех, у кого, о чудо, из крана до сих пор течет не окская вода.

Дело в том, что два дня назад в Калужской области в реку Угру спустили воду из глиняного карьера, в результате чего вода стала темно-коричневой. Но грязное пятно пошло дальше, и 30 ноября добралось до города Алексин Тульской области. А в настоящее время оно находится в районе Серпухова. Когда и в каком виде его ждать в Рязани «Комсомолке» рассказали в областном центре гидрометеорологии:

- Время прохода воды по Оке от Серпухова до Рязани – около четырех суток. Но к моменту подхода к Рязани, несомненно, часть грязи осядет на дно. К тому же окская вода будет разбавлена водами притоков, самым крупным из которых является Москва. Поэтому концентрация глины в ней будет значительно ниже.

По прогнозам экспертов, грязное пятно подойдет к Рязани в ближайшую субботу, и не стоит удивляться, если из крана в выходные пойдет вода со специфическим цветом, вкусом и запахом.

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