Любимов: Касимов нужно приводить в порядок

Особняк XIX века в Касимове после пожара. Фото из сообщества "Типичный Касимов".

1 декабря на заседании правительства Рязанской области подняли тему сохранения объектов культурного наследия. Отдельное внимание уделили Касимову, причем в проблемном ключе:

- Город Касимов – одна из жемчужин региона, который необходимо приводить в порядок, принимать необходимые шаги для сохранения всех объектов, которые там находятся, - высказался губернатор Николай Любимов.

Глава региона заявил, что Касимов «нуждается в четком градостроительном регулировании»:

- Здесь еще очень много работы, которая нуждается в поддержке наших депутатов Госдумы РФ, - добавил он.

Упомянул Любимов и недавний пожар, практически уничтоживший памятник федерального значения "Дом Барковых". Оказывается, губернатор отправил письма в Минкультуры РФ и Росимущество, чтобы остатки особняка XIX века передали региону – на баланс подведомственной местному профильному министерству организации.

- Чтобы можно было начать соответствующие работы по его (дома Барковых) сохранению и восстановлению, - так объяснил Любимов этот шаг.