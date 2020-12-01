В Рязанской области стартовала Декада приемов граждан

С 1 по 10 декабря в Рязанской области проходит Декада приемов граждан – традиционное мероприятие, которое проводится ко дню рождения партии «Единая Россия».

«Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены переформатировать работу, поэтому организуем приемы дистанционно: это позволяет соблюсти необходимые меры безопасности. При этом любой обратившийся получит помощь в том же объеме, как и при традиционной форме проведения приемов», – заверила руководитель региональной общественной приемной партии, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

По ее словам, дистанционный прием уже доказал свою эффективность: заявитель напрямую связывается со специалистом и сразу получает консультацию.

«Кроме этого, нет необходимости приезжать в областной центр, чтобы попасть на прием к министру или депутату», – уточнила Татьяна Панфилова.

Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Сотрудник запишет контактные данные и передаст их депутату, министру или специалисту. После этого с заявителем свяжутся по телефону или видеосвязи и проконсультируют.

«В рамках Декады пройдут приемы депутатов всех уровней, сенаторов. На вопросы рязанцев ответят специалисты региональных отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, областных министерств труда и социальной защиты населения, образования и молодежной политики, здравоохранения, уполномоченные по правам человека и ребенка. Также консультации проведут юрист правозащитного центра, открытого на базе приемной, и специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Елена Синица.