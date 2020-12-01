«Как живой»: в Рязани установили самый крутой памятник футбольному тренеру.

В Рязани на могиле известного тренера Игоря Тарасова установили памятник с футбольным полем. На гранитной плите выгравирована надпись: «Забыть нельзя, вернуть невозможно». Деньги на его установку собирали родители детей, занимавшиеся у Игоря Максимовича, а также родные и близкие.

На гранитной плите выгравирована надпись: «Забыть нельзя, вернуть невозможно».

— Как живой, — заметил один из спортсменов, который хорошо знал Тарасова. — Пожалуй, в Рязани лучше не отмечали заслуги ни одного тренера после смерти.

Напомним, Игорь Максимович Тарасов ушел из жизни 14 апреля 2019 года. К настоящему моменту это единственный футбольный тренер в Рязанской области, кто со своей командой добивался успеха за рубежом (читать подробнее).

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