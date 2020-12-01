СМИ усомнились в рязанской статистике по смертям от COVID-19

Сетевые издания «Meduza» и «Медиазона» опубликовали совместное расследование, в котором приходят к выводу о занижении статистики смертей от COVID-19 в регионах России.

Говоря о Рязанской области, наши коллеги предполагают, что и у нас со статистикой происходят некоторые манипуляции. Сравнив официальную базу, опубликованную на сайте «Стопкоронавирус.рф», с данными об избыточной смертности Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, журналисты пришли к выводу, что они совпадают.

Это, по их мнению, говорит о том, что «такой подход можно назвать наиболее прозрачным для сообщения оперативных данных: согласно методическим рекомендациям Минздрава, на уточнение окончательного (патологоанатомического) диагноза дается до 45 дней».

Однако журналисты предполагают, что происходит это из-за того, что регион предоставляет заниженные данные о смертности от коронавируса в обе базы - и в ИЦК, и в Федеральный регистр.

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