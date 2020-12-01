В среду в Рязани похолодает до 9 градусов мороза

В среду, 2 декабря, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает гидрометцентр. На дорогах возможна гололедица.

Кроме того, по данным синоптиков, ветер будет юго-восточный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -9...-4°С, а днем -6...-1°С.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

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