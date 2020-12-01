На карте коронавируса в Рязанской области появились четыре новые точки

1 декабря оперштаб обновил данные о распространении коронавируса в Рязанской области. В них имеется странность: за сутки по официальной статистике прибавилось 118 заболевших, притом по всем населенным пунктам, исходя из актуальной географии COVID-19, набирается 108 положительных тестов.

Список населенных пунктов, где за сутки произошел прирост, очень длинный. Есть среди них и те, кто инфекцию выявили впервые: Астромино (Рязанский район), Кучино (Спасский район), Лесное Ялтуново (Шацкий район), Курбатово (Кораблинский район). Здесь тоже возникли кое-какие несоответствия. В Шацком и Старожиловском районах – по два новых случая, однако, называя конкретные поселения, оперштаб указал по одному.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 30 ноября:

- Рязань - 7423 случая с начала пандемии (+28);

- Рязанский район – 603 (+8) (Поляны – 80 (+1), Дядьково – 52 (+1), Заокское – 37 (+1), Агро-Пустынь – 19 (+1), Коростово – 8 (+1), Екимовка – 7 (+1), Кораблино – 3 (+1), Астромино – 1 (+1));

- Скопин – 470 (+8);

- Ряжск – 355 (+1);

- Касимов – 343 (+5);

- Рыбное – 329 (+2);

- Сасово – 301 (+1);

- Клепиковскоий район – 248 (+3) (Тума – 108 (+1), Криуша – 35 (+1), Молькино – 4 (+1));

- Касимовском районе – 215 (+11) (Подлипки – 22 (+3), Крутоярский – 16 (+1), Елатьма – 15 (+1), Сынтул – 12 (+1), Селизово – 4 (+1), Ташенка – 4 (+1), Новая Деревня – 4 (+1), Дмитриево – 3 (+2));

- Новомичуринск – 214 (+4);

- Рыбновский район – 214 (+2) (Баграмово – 23 (+1), Ходынино – 7 (+1));

- Михайловском районе – 188 (+1) (Октябрьский – 59 (+1));

- Спасский район – 186 (+1) (Кучино – 1 (+1));

- Михайлов – 157 (+1);

- Старожиловский район – 115 (+2) (Ершово – 5 (+1), ???);

- Чучково – 99 (+1);

- Кораблино – 96 (+2);

- Шацкий район – 94 (+2) (???, Лесное Ялтуново – 1 (+1));

- Старожилово – 92 (+2);

- Спасск-Рязанский - 89 (+1);

- Чучковский район – 85 (+1) (Аладьино – 25 (+1));

- Захаровский район – 83 (+2) (Безлычное – 5 (+2));

- Спас-Клепики – 80 (+2);

- Пронский район – 72 (+2) (Тырново – 10 (+1), Семенск – 2 (+1));

- Пронск – 71 (+2);

- Милославское – 67 (+3);

- Милославский район – 66 (+2) (Центральный – 3 (+1), Казначеевка – 2 (+1));

- Захарово – 64 (+6);

- Кораблинский район – 52 (+2) (Пехлец – 4 (+1), Курбатово – 1 (+1)).