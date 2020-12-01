2 декабря рязанскую Горрощу ждет масштабное отключение холодной воды

Воды 2 декабря в Горроще не будет! Фото их архива "КП"-Рязань".

МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 2 декабря с 11.00 до 15.00 массово будет отключена подача холодной воды в Горроще.

Адреса, где воды не будет:

- ул. Татарская (от ул. 6-я Линия до ул. Пушкина);

ул. Гагарина (от ул. 6-я Линия до ул. Дзержинского), д. 158 (гимназия №5);

ул. 4-я Линия, д. 1, д. 2/1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 34, д. 65, д. 67, д. 69;

ул. 2-я Линия, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;

ул. Стройкова (от ул. 6-я Линия до ул. Пушкина);

ул. Пушкина (от ул. Гагарина до ул. Стройкова);

ул. 6-я Линия, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 18, д. 20;

ул. 5-я Линия, д. 46а;

ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Татарская) – четная сторона, д. 78 (школа №16);

ул. Полетаева, д. с 19 по 33 с корпусами и литерами, д. 10/10, д. 12, д. 14;

ул. Островского, д. с 12 по 24 с корпусами и литерами, д. 15а (ясли №12).

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