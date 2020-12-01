Волноваться пока не стоит: в Рязани и области уровень ОРВИ растет умеренно

Дети в Рязанской области болеют мало - так утверждают в региональном Роспотребнадзоре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты регионального Роспотребнадзора сообщают, что сезонный рост ОРВИ в рязанском регионе носит умеренный характер. Случаев гриппа пока не зарегистрировано - утверждают они. При этом отмечено, что уровень заболеваемости оставался ниже расчетного эпидемического порога по области на 0,1%, по городу Рязани - на 10%. А среди заболевших преобладают взрослые.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 30 ноября уже почти половина жителей региона - 48,1% - привиты.

Также Роспотребнадзор напоминает меры профилактики, первой из списка значится сокращение времени пребывания "в местах массового скопления людей и общественном транспорте". Последним пунктом стоит "избегать контактов с лицами, имеющими признаки респираторной инфекции (кашель, насморк и т.д.)".