Последние новости о коронавирусе в Рязани на 1 декабря: умерли 90 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

К утру 1 декабря в Рязанской области выявили еще 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб правительства.

Напомним, днем ранее власти зарегистрировали 115 случаев.

Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 14 178 человек.

Выздоровели за сутки 207 человек, всего – 11 874. Но самая печальная статистика о смертельных случаях. За минувшие сутки скончался один человек, а всего, с начала пандемии, непосредственно от коронавируса в Рязани умерли уже 90 человек.

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