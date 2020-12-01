Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину.
Полиция рассказала подробности ДТП на улице Высоковольтной с участием маршрутки №58.
Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину.
Около дома №6 по улице Высоковольтная (корпус медицинского университета – Ред.) , 56-летний водитель за рулем маршрутного такси №58 сбил 57-летнюю рязанку. По предварительным данным, женщина переходила дорогу пешеходному переходу, где не было светофора.
Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину
«В результате дорожного происшествия женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь», - сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину.
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