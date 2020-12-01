Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину.

Полиция рассказала подробности ДТП на улице Высоковольтной с участием маршрутки №58.

Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину.

Около дома №6 по улице Высоковольтная (корпус медицинского университета – Ред.) , 56-летний водитель за рулем маршрутного такси №58 сбил 57-летнюю рязанку. По предварительным данным, женщина переходила дорогу пешеходному переходу, где не было светофора.

Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину

«В результате дорожного происшествия женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь», - сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Появились подробности и фото с места ДТП, где маршрутка №58 сбила женщину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!