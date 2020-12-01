На улице Гагарина автомобилист сбил рязанку и трусливо скрылся

Фото: УМВД по Рязанской области.

30 ноября на улице Гагарина в Рязани сбили пешехода. На регулируемом перекрестке у дома №33 44-летняя рязанка попала под автомобиль Kia Rio, выезжавший с прилегающей территории.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Совершив наезд, водитель трусливо скрылся. Теперь его разыскивает Госавтоинспекция. Поэтому полицейские просят тех, кто стал очевидцем ДТП, что-то знает о безответственном автомобилисте (либо о машине) обращаться в дежурную часть ДПС по адресу улица Лесная, 28 или по телефону (4912) 29-74-54.