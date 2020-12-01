В Рязани прощаются с Заслуженным тренером России Христо Нешевым

Христо Нешев Йотов.

28 ноября умер Заслуженный тренер России Христо Нешев Йотов. В Рязанской области он стал легендой тренерского цеха, воспитав многих успешных спортсменов. Среди его учеников:

- Кирилл Сосунов (прыжки в длину), участник двух Олимпиад, чемпион и серебренный призер чемпионатов Европы 1998 и 1997 годов, бронзовый призер чемпионата мира 1997 года;

- Ольга Калитурина (прыжки в высоту), серебряный призер чемпионата мира 1997 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2002 года.

- Сергей Тимонин, чемпион Сурдлимпийских игр 2013 года по прыжкам в длину

Христо Нешев родился в 1940 году в болгарском селе Малка-Желязна. Жил в городе Ловече, где и начал тренерскую карьеру. В 1991 году вместе с женой Галиной Алексеевной переехал в Рязань, продолжив любимое дело.

В группе "Рязанская легкая атлетика" сообщают, что отпевание Христо Нешева начнется 1 декабря в 11:15 около Храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Татарская, д.72). Примерно в полдень состоится церемония прощания.