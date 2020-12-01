В Рязанской области обезопасят десяток переходов за 16,5 млн рублей

На сайте госзакупок размещен аукцион на «оборудование нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности». В списке 10 объектов, которые расположены в Рязанской области напротив образовательных учреждений – школ и детсадов, это:

- МОУ «Пустотинская СШ» (поселок Октябрь, Кораблинский район);

- «Гремякская начальная школа-детский сад» (село Гремяки, Пронский район);

- МБДОУ «Листвянский детский сад» (поселок Листвянка, Рязанский район);

- МБОУ «Школа № 32» (поселок Солотча, Рязань);

- «Дашковская ОШ» (село Дашки-2, Рязанский район);

- МБОУ «Заборьевская СШ» (село Заборье, Рязанский район);

- МБОУ «Алексеевская СОШ» (село Алексеевка, Сараевский район);

- МОУ «Аладьинская школа» (село Аладьино, Чучковский район);

- Нармушадский детский сад (село Нармушадь, Шиловский район).

Согласно аукционной документации, переходы оборудуют двумя искусственными неровностями, сигнальными светофорами, дополнительным освещением, ограждениями и пешеходными площадками (походами), к каждому подведут пешеходные дорожки.

Торги начнутся с 16,5 млн рублей. Срок окончания работ – 28 августа 2021 года.