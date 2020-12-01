В больницах Рязани резко увеличилось количество зараженных коронавирусом людей

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 1 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 1 декабря в больницах Рязанской области находятся 522 пациента. Все они заражены коронавирусом. Это на 39 человек больше, чему сутками ранее. Среди пациентов – шесть детей (+1).

Состояние 75 (-13) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 393 (+42) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 54 (+10) человека, из них 15 (-3) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - заверяют чиновники.

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