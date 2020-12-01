В восьми районах Рязанской области 1 декабря отключат электричество.
Фото: Артем КИЛЬКИН
1 декабря в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Клепиковский район:
- деревня Колесниково — с 08:30 до 16:00;
- деревня Большое Дарьино, деревня Егорово, село Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Кузино, деревня Макеево, деревня Малое Дарьино, деревня Первушкино, деревня Сергеево, деревня Тамышево — с 12:00 до 15:00.
Шиловский район:
- село Красный Холм, деревня Чёмбар — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Костыли — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Никитинские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Максы — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Хрущево — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Лобково, село Поливаново — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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