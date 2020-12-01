В восьми районах Рязанской области 1 декабря отключат электричество. Фото: Артем КИЛЬКИН

1 декабря в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Колесниково — с 08:30 до 16:00;

- деревня Большое Дарьино, деревня Егорово, село Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Кузино, деревня Макеево, деревня Малое Дарьино, деревня Первушкино, деревня Сергеево, деревня Тамышево — с 12:00 до 15:00.

Шиловский район:

- село Красный Холм, деревня Чёмбар — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Костыли — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Никитинские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Максы — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Хрущево — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Лобково, село Поливаново — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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