На шести улицах Рязани отключат электричество в ближайшие два дня

1 и 2 декабря в Рязани из-за работ на воздушных линиях, которые проводит МУП «РГРЭС», произойдут отключения электричества.

Во вторник обесточат несколько два дома на улице Свободы, а 14-16 и 24а. Одного из благ цивилизации местные жители и организации лишатся с 9.30 до 13.00.

В среду возобновить подачу электроэнергии планируют позже – в 16.00. При этом список куда более длинный, и включает следующие адреса:

- ул. Окская, д. с 1 по 15;

- ул. Кальная, д. 30, д. 48, д. 50, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 73, д. 91, д. 95, д. 107, д. 117;

- Касимовский переулок, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 6, д. 9, д. 11 стр. 1;

- Касимовское шоссе, д. 23 стр. 5, д. 33, д. 35а, д. 45;

- Панферовский переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 10, д. 14.