У медуниверситета в Рязани маршрутка на скорости сбила женщину

30 ноября, около шести часов вечера маршрутка №58 сбила женщину. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец, воспользовавшись контактами редакции (смотреть ниже - Ред.).

По его словам, маршрутка снесла пешехода прямо на «зебре» на улице Высоковольтной, напротив бассейна «Аквамед».

От удара женщина потеряла сознание. За ее жизнь борются врачи.

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