Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Власти предупредили рязанцев о фейковой странице замгубернатора

Евгений Беленецкий не имеет к ней отношения, сообщили его коллеги
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

В Рязанской области власти наткнулись на страницу, созданную в соцсети «ВКонтакте» от имени заместителя председателя правительства Евгения Беленецкого. Как выяснилось, никакого отношения к высокопоставленному чиновнику эта страница не имеет.

О фейковом аккаунте подписчикам сообщила официальная группа областного министерства транспорта и автомобильных дорог.

В друзьях у лже-замгубернатора при этом уже успели появиться несколько коллег-управленцев. Среди них, например, глава администрации Рязани Елена Сорокина.

О фейковом аккаунте подписчикам сообщила официальная группа областного минтранса.

О фейковом аккаунте подписчикам сообщила официальная группа областного минтранса.