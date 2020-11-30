Власти предупредили рязанцев о фейковой странице замгубернатора

В Рязанской области власти наткнулись на страницу, созданную в соцсети «ВКонтакте» от имени заместителя председателя правительства Евгения Беленецкого. Как выяснилось, никакого отношения к высокопоставленному чиновнику эта страница не имеет.

О фейковом аккаунте подписчикам сообщила официальная группа областного министерства транспорта и автомобильных дорог.

В друзьях у лже-замгубернатора при этом уже успели появиться несколько коллег-управленцев. Среди них, например, глава администрации Рязани Елена Сорокина.