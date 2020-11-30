Налоговики построят себе в Рязани здание площадью 13 тысяч «квадратов»

Федеральная налоговая служба построит в Рязани административное здание для регионального управления. Разработка проекта, которую оценивают в 10 млн рублей, – один из лотов на сайте госзакупок.

Подрядчик должен управится к 30 ноября 2021 года: сначала представить несколько вариантов архитектуры, затем подготовить сам проект.

Строительство начнется в 2022 году на участке с кадастром номером 62:29:0061005:54 на Московском шоссе – по соседству с ТРЦ «Премьер». Этажность будущего здания пока неизвестна, но его площадь ориентировочно составит 13,6 тыс. квадратных метров, и рассчитано оно будет на 545 сотрудников.

Налоговая требует предусмотреть проектом операционный зал, конференц-зал, зал совещаний, столовую, медпункт, кассовый блок, а также архивные помещения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Для прокуратуры в центре Рязани построят еще одно здание

Оно обойдется федеральному бюджету в 120 миллионов рублей и будет соединено с существующим (подробнее).