Завершена регистрация в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»

Регистрация желающих попасть в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап» завершена. Анкеты для участия в нем подали более 6700 человек со всей страны. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Чечни и Башкортостана. На одно место в проекте претендует 44 человека.

Многие из подавших анкеты – представители социальной сферы. Это волонтеры, учителя, врачи и студенты. Есть и представители бизнеса, а также исполнительной власти. Каждый пятый – действующий депутат. 40% претендентов – женщины, а больше половины заявителей – жители населенных пунктов, которые не являются административными центрами. Всем им в ближайшее время предстоит вступить в конкурентную борьбу за право участвовать сначала в отборочных турах проекта, затем – в предварительном голосовании в преддверии выборов в Госдуму. И только его победители смогут принять участие в избирательной кампании в 2021 году.

«Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые люди. Самое главное качество – это желание помогать людям, решать их проблемы. Ведь депутат является представителем своего региона, округа, и его прямая задача – помогать избирателям. Добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки, решать проблемы граждан. Все делать своими руками. Только такие кандидаты нужны партии и людям», – уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, яркие региональные лидеры, пользующиеся доверием у людей, составят кадровый резерв «Единой России».

«Заявки на участие в кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап» от Рязанской области подали 37 человек, – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, член фракции «Единой России» в законодательном собрании Дмитрий Хубезов. – Это все активные, инициативные люди. Их знают жители, к ним обращаются за помощью и поддержкой».

По мнению Дмитрия Хубезова, многие кандидаты благодаря участию в «Федеральном «ПолитСтартапе» могут получить новый опыт в общественно-политической сфере или возможность для личностного роста. Он добавил, что среди тех, кто подал заявки, есть яркие претенденты.

«Некоторые из участников – действующие депутаты органов местного самоуправления. 70% зарегистрировавшихся – жители областного центра. Уверен, что рязанцы войдут в окончательный список кадрового проекта «Единой России», – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии.

На первом этапе организаторы «Федерального ПолитСтартапа» по анкетам отберут наиболее ярких претендентов. Оценивать их будут на основании личных и профессиональных достижений. Большое значение имеет опыт общественно-политической деятельности – работа с людьми. Учтут и так называемую медийную активность – присутствие в СМИ и соцсетях.

На следующем этапе появится окончательный список участников – 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» – политологов, политтехнологов, социологов, депутатов различного уровня. Именно эти 150 человек получат возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ. Он стартует в декабре. Вести занятия также будут эксперты партшколы. Участников погрузят в актуальную политическую теорию. Получат «политстартаповцы» и практические задания, которые им предстоит реализовать в регионах.

Второй обучающий модуль запланирован на апрель-май. После его окончания участников ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их, получат наставников для участия в предварительном голосовании.

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