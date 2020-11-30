Рязанка, заморившая младенца голодом, предстанет перед судом

На 9 декабря Октябрьский районный суд Рязани назначил заседание по делу горожанки, заморившей голодом младенца. Ее обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

С момента преступления прошло два года: сначала шло расследование, затем судебные заседания многократно откладывались.

Малыш появился на свет в августе 2018 года и стал пятым ребенком у 36-летней (на тот момент) женщины. Уйдя в запой в сентябре, она практически перестала следить за сыном, а 5 ноября и вовсе сняла малыша с учета в детской поликлинике и перестала кормить. Через два дня мальчик умер.

«В настоящее время по данному делу государственным обвинителем изложено обвинение, предъявленное подсудимой, установлен порядок исследования доказательств, допрошены свидетели», - сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.

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