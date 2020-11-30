География коронавируса: в Рязани прибавилось почти 100 заболевших

Оперштаб обновил данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Официальная статистика от 30 ноября получилась с большим перекосом в сторону Рязани.

Из 115 новых положительных тестов на COVID-19 по региону 96 сданы именно в областном центре. Всего заболевших стало больше в 16 населенных пунктах.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 29 ноября:

- Рязань - 7395 случаев с начала пандемии (+96);

- Рязанский район – 595 (+6) (Поляны – 79 (+1), Мурмино – 25 (+1), Агро-Пустынь – 18 (+1), Алеканово – 14 (+1), Новоселки – 6 (+1), Семкино – 3 (+1));

- Скопин – 462 (+2);

- Рыбное – 327 (+2);

- Сасово – 300 (+2);

- Рыбновский район – 212 (+1) (Старолетово – 10 (+1));

- Шилово – 179 (+2);

- Александро-Невский район – 118 (+1) (Каширин – 18 (+1));

- Чучково – 98 (+1);

- Спасск-Рязанский – 88 (+1);

- Сараи – 82 (+1).