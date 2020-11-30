Женский футбольный клуб "Рязань-ВДВ" продолжит играть в Суперлиге

Некоторые думали, что "десантницы" прощались навсегда. Но не тут-то было!

Известие о ликвидации клуба "Рязань-ВДВ", озвученное рязанским министром спорта в середине октября стало шоком не только для местных болельщиков, но и для российского футбольного руководства.

Поднялась волна возмущений, ведь женский футбольный клуб - это единственный представитель рязанского профессионального спорта, что добивался высших наград российского уровня, причем не один раз. Болельщики обращались и в правительство области, и в РФС с просьбой сохранить клуб.

После встречи руководителя РФС Александра Дюкова и губернатора Рязанской области Николая Любимова было принято решение сохранить команду на следующий год.

Как сообщили нам в клубе, документы по этому вопросу находятся в стадии подписания, но принципиальное решение принято.

Кроме того, у клуба появится дополнительный спонсор, но кто это будет, пока попросили не говорить.

С другой стороны, после всего случившегося болельщики резонно могут требовать улучшения результата команды, как минимум медалей чемпионата или Кубка России.

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