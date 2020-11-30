Умер директор шацкой типографии и краевед Николай Коняшкин.

29 ноября ушел из жизни генеральный директор и совладелец ООО «Шацкая типография» Николай Степанович Коняшкин. Как сообщил «Комсомолке» источник в администрации райцентра, умер Почетный житель Шацка от коронавируса.

Возглавлял шацкую типографию Коняшкин более 37 лет.

ДОСЬЕ «КП»

Коняшкин Николай Степанович родился 4 июня 1956 года в селе Новая Потьма Зубово-Полянского района в Мордовии.

В 1977 году поступил в Рязанское культурно-просветительное училище, которое с отличием окончил в 1979 году, а в 1985 году поступил в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры.

В 1983 году Николай Степанович стал директором Шацкой типографии.

В последние годы Николай Степанович увлекался краеведением. Его книга «Шацк: страницы истории», вышедшая в 2013 году, стала победителем X Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина» в номинации «Мой край».

В 2016 году принят в члены Союза писателей России.

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