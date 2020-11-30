О состоянии здоровья больных родственников в БСМП рязанцы смогут по телефону

В рязанской БСМП организовали дежурства всех заведующих отделений по этажам. В их обязанности входит беседа с родственниками и законными представителями пациентов. Об этом сообщает официальная группа медучреждения во «ВКрнтакте».

О состоянии здоровья родных и близких, лежащих в БСМП, рязанцы смогут узнать по телефонам: (4912) 600-003, доб. 2121, 2122. Принимают звонки в будние дни с 08:00 до 20:00, а по выходным – с 10:00 до 16:00.

ВАЖНО!

В случае занятости специалистов в круглосуточном режиме все обращения принимаются круглые сутки по электронной почте:

7 этаж - 7etazh_bsmp@mail.ru;

6 этаж - 6etazh_bsmp@mail.ru;

5 этаж - 5etazh_bsmp@mail.ru;

4 этаж - 4etazh_bsmp@mail.ru;

3 этаж - 3etazh_bsmp@mail.ru.

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