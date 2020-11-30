На окраине Рязани насмерть разбилась женщина, выпав из окна

В ночь на 30 ноября из окна дома на восьмом этаже по улице Новоселов выпала 71-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. В результате полученных травм от падения пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку. Им предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося. А уже потом будет решаться вопрос, возбуждать уголовное дело или нет.

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