Грузовик сбил насмерть переходившего М5 по «зебре» рязанца

Фото: УМВД по Рязанской области.

28 ноября около 18:00 на М5 «Урал» в Шиловском районе насмерть сбили человека. Местный житель 45 лет попал под грузовик марки Renault, когда пересекал дорогу по пешеходному переходу на 293 километре федеральной трассы (деревня Авдотьинка).

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершил 63-летний мужчина из города Томска.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, - рассказали в полиции.

В восьми других ДТП за пятницу и выходные травмы различной степени тяжести получили восемь человек.