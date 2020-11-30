В Рязани построят двое отдельно стоящих яслей

На 2021 году в Рязани запланировано строительство двух отдельно стоящих яслей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 2021 году в Рязани запланировано строительство двух отдельно стоящих яслей. Деньги выделяются в рамках нацпроекта «Демография».

Один из социальных объектов появится на улице Бирюзова. Месторасположение второго облдума со слов министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина обозначает как «микрорайон Бугровка» (вероятно, имеется ввиду улица Бугровка в Шереметьево-Песочне).

Всего за 2020-2021 годы в дошкольных учреждениях Рязанской области должны создать 940 мест для детей до 3 лет, причем большую часть – за счет пристроек к существующим детсадам. Из них 880 мест в Рязани и 60 в Рязанском районе. Пока же очереди в детсады остаются насущной проблемой для родителей самых маленьких жителей региона.

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