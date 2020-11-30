Последние новости по коронавирусу в Рязани на 30 ноября: заразились еще 115 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

К утру 30 ноября в Рязанской области выявили еще 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб правительства. Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 14 160 человек.

Выздоровели за сутки всего 98 человек – это самый низкий показатель за минувшую неделю. Есть один положительный момент, за сутки чиновники никого не приписали к умершим непосредственно от коронавируса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что коронавирус нашли в 31 школе Рязани и четырех вузах (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!