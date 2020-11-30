Правительство: Коронавирус нашли в 31 школе Рязани

Согласно последним данным на утро 30 ноября, в Рязанской области зарегистрировали 13945 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, поступила информация о 41 095 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с зараженными.

Но самое важное, что в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией карантины продолжаются в 58 образовательных учреждениях. Это 17 детских садов, 31 школа, шесть ссузов и четыре вуза.

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