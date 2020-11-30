В Скопинский район направят 218 млн рублей на ликвидацию последствий от взрывов.

Рязанская область получит 218 млн 856 тысяч рублей на помощь людям, пострадавшим в результате взрывов на военном складе в Скопинском районе. Об этом рапортует пресс-служба рязанского правительства.

В частности, деньги пойдут тем, кто полностью или частично лишился жилья, а также на строительство нового ФАПа в Шелемишевских хуторах.

— Нам выделили все, что мы просили, в полном объеме, — заявил губернатор Николай Любимов. — Я уже поручил профильным ведомствам, как только деньги поступят в регион, немедленно приступать к работе.

Напомним, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе поселка Желтухинский Рязанской области, загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Пожарный расчет воинской части попытался потушить возгорание, но ничего не получилось (подробнее с видео).

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