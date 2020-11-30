Рязанская журналистка Татьяна Кармашова снялась в телешоу "Своя игра"

Рязанская журналистка с гроссмейстером Вассерманом. Фото: страница в Instagram/

Журналистка Татьяна Кармашова приняла участие в новом турнире интеллектуального телешоу "Своя игра». Об этом сообщают ее коллеги из "Рязанских ведомостей" со ссылкой на ее страницу в Instagram.

Кармашова стала игроком нового сезона, трансляция которого стартует в январе 2021 года. Татьяна поделилась, что "получила незабываемый опыт и смогла пообщаться с гроссмейстерами Юрием Хашимовым и Анатолием Вассерманом".

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