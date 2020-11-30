В Рязани сгорел дом - есть пострадавший

Пожар тушили пять экипажей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня ночью, 30 ноября, в 00 часов 33 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Советская в городе Рязани.
Горел жилой кирпичный дом с шиферной кровлей на Советской улице - огнем он был поврежден. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщает, что есть пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, что во втором часу дня 28 ноября в магазине «Дикси», что расположен на Станкозаводской улице, сработала пожарная сигнализация. На место сразу выдвинулись пожарные расчеты, а сотрудники магазина эвакуировали посетителей.
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