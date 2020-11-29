29 ноября в Рязани работала независимая лаборатория МГУ имени Ломоносова

Константин Пискунов под пристальным прицелом теле- и фотокамер. Фото: Павел АВЕРИН

В Рязань наконец-то приехала независимая сертифицированная лаборатория. Ведущий инженер Аналитического центра МГУ Константин Пискунов 29 ноября отобрал пробы воздуха в шести наиболее критичных, по мнению жителей областного центра, точках.

Также Пискунов методом "конверта" отобрал пробы почвы:

- Для этого не нужно копать ямы, достаточно небольших углублений до 20 сантиметров.

Пробу воды сотрудник МГУ взял в одном месте.

Подчеркнем, что независимая экспертиза проводится в рамках проекта "Экологический десант", руководит которым представитель партии "За правду" Анна Рыбалова.

Напомним, что на пресс-конференции 26 ноября руководитель регионального отделения Григорий Парсентьев анонсировал приезд сертифицированной независимой экологической лаборатории. Также в ходе общения Парсентьев рассказал о законодательной инициативе "Дети войны" и обратил внимание на повреждения в исторических зданиях в связи с забиванием свай в центре Рязани.