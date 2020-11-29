Суд отказался пускать журналистов по делу страховой компании «Страж, несмотря на справку об отсуствии COVID

30 ноября в 10.00 в Железнодорожном суде Рязани состоится судебное заседание по делу об обанкротившейся в 2018 году страховой компании «Страж». Конкретно будет рассматриваться уголовное дело, возбужденное против экс-гендиректора страховщика Сергея Гущина, по статье «Уклонение от уплаты налогов…»

На заседании должны выступить свидетели, которые могли бы прояснить причины банкротства страховой компании.

«Комсомолка» планировала следить за разбирательством по этому резонансному делу, однако, несмотря на открытость процесса, в суд нашего журналиста пускать отказываются. Даже, при условии, предъявления справки из медицинской организации об отсутствии у корреспондента коронавируса COVID-19.

«…Сообщаю, что в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и невозможностью обеспечения необходимой социальной дистанции в зале суда, в судебном заседании принимают участие только участники процесса», - говорится в официальном ответе «КП», поступившем за подписью председателя райсуда Натальи Соколовой.

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Вместо того, чтобы дать журналистам возможность в открытом режиме освещать процесс по резонансному делу, в суде нам просто предложили посетить оглашение приговора.

Напомним, что 2 июня 2017 года рязанской страховой компании «Страж» приказом Центробанка назначили временную администрацию. А 18 августа ЦБ приостановил действие лицензий «Стража». Причина в том, что регулятора не устроил план по восстановлению платежеспособности компании. 11 января 2018 в Арбитражном суде Рязанской области «Страж» был признан банкротом. После этого страховой пакет компании перешел к их конкурентам.

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