В научном центре пчеловодства под Рязанью нашли труп мужчины

27 ноября в мастерской, расположенной на территории Федерального научного центра пчеловодства в Рыбном, обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, 59-летний гражданин Республики Узбекистан пришел в центр устраиваться на работу. Однако, в какой-то момент мужчине стало плохо и он умер. Бездыханное тело обнаружил один из сотрудников научного учреждения.

В СК отметили, что в настоящий момент проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит причину смерти. Предварительно она наступила при естественных обстоятельствах. Также отмечается, что на территории РФ погибший иностранец находился легально.

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