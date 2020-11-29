В УМВД сообщили подробности ДТП с участием полицейского автомобиля

В пресс-службе регионального УМВД сообщили подробности ДТП с участием полицейского автомобиля «УАЗ Патриот», произошедшего 29 ноября.

В ведомстве уточнили, что на регулируемом перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта столкнулся автомобиль патрульно-постовой службы с иномаркой Nissan X-Trail. При этом машина полиции двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

По предварительным данным в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка обстоятельств аварии.

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