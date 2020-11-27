С героически вступившей в борьбу с COVID-19 врачом Ольгой Жуковой простятся в субботу

Ольга Кимовна Жукова.

С героически вступившей в борьбу против COVID-19 врачом Ольгой Жуковой простятся 28 ноября. Как стало известно «Комсомольской правде», в субботу гроб с телом повезут из Рязани. К 13.00 его будут ожидать у храма Архангела Михаила в городе Сасово. Похороны пройдут на городском кладбище.

Ольга Кимовна, будучи заведующей гинекологическим отделением Сасовского межмуниципального медицинского центра, в свои 69 лет добровольно пошла помогать людям бороться с опасным заболеванием в ковидный госпиталь.

В родном медучреждении Ольга Кимовна проработала почти полвека - аж с 1974 года. Все знали ее как профессионала высочайшего класса, человека с добрым сердцем и активной жизненной позицией.